Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка.

Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, 9 танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.

Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотников.

Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, а также три противорадиолокационных ракеты HARM.

Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».