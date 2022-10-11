Украина без света, Аутин провел Совбез, а «Иль де Ботэ» возобновляет работу в России. Что еще произошло 10 октября

Главное за 10 октября
Минобороны РФ, брифинг 10 октября
Российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
На Купянском направлении противник силами четырех ротных тактических групп предпринимал неудачные попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка.
Все атаки подразделений ВСУ отражены. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.
Активными действиями российских войск противник был отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, 9 танков, 16 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах.
Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
В районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ.
Истребительной авиацией ВКС России сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть беспилотников.
Также сбиты в воздухе шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, а также три противорадиолокационных ракеты HARM.
Кроме того, над населенным пунктом Высокое Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У».
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 318 самолетов, 159 вертолетов, 2188 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 5604 танка и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин РСЗО, 3462 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6463 единицы спецтехники.
-
Серия крупных взрывов произошла в понедельник в Киеве, а также в ряде других регионов Украины, в том числе в Днепропетровской, Одесской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе объектам энергетики по всей стране.
-
Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза РФ.
-
Генассамблея ООН одобрила проведение открытого голосования по проекту резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, передает ТАСС. Решение было принято простым большинством: 107 делегаций поддержали предложение, 13 выступили против, 39 воздержались. Россия выразила протест против процедуры голосования.
Экономика, что с ней происходит
-
Оператор «Северного потока — 2» снизил давление в неповрежденной нитке в качестве меры предосторожности, сообщили в компании.
-
Венгрия и Сербия договорились о сооружении нефтепровода между двумя странами для того, чтобы российская нефть из нефтепровода «Дружба» могла поступать в эти страны, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
-
Ростех нарастил темпы производства боевой экипировки «Ратник».
-
Расходы бюджета РФ на реализацию нацпроектов на 1 октября предварительно составили 2,2 трлн рублей, или 69,1% от плана, сообщили в Минфине.
-
Экспорт угля из России за семь месяцев 2022 года упал на 8,6%, однако падение было компенсировано ростом спроса на внутреннем рынке — вице-премьер РФ Александр Новак для журнала «Энергетическая политика».
-
Кабмин прорабатывает программу финансирования закупок оборудования из РФ для угольной отрасли с льготной ставкой в 3−5% на 5 лет.
-
Правительство РФ выделит еще 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья с учетом того, что цены на стройматериалы и оборудование значительно выросли из-за санкций, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
-
Главы Всемирного банка и Международного валютного фонда заявили о риске рецессии в мире. Президент Всемирного банка считает, что рецессия наступит в 2023 году, передает Reuters.
-
Украина с 11 октября приостановит экспорт электроэнергии из-за обстрелов энергетической инфраструктуры страны, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
-
Бывшая российская дочка Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки, завод в Подмосковье работает бесперебойно, сообщили в компании.
-
Международная компания DHL опровергла планы по возобновлению экспресс-доставки по России.
-
Онлайн-ретейлер Ozon накануне временно приостановил прием заказов от жителей Крыма из-за перебоев в транспортном сообщении с полуостровом.
-
Банк «Хоум кредит» не может продолжать прием входящих и исходящих переводов в иностранной валюте из-за ограничений.
-
Сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» возобновляют свою работу в РФ с 10 октября, они откроются на месте торговых точек бренда Sephora, пишет газета «Ведомости».
Реакции политиков
-
Россию не допускают к расследованию диверсии на «Северных потоках», но бенефициар и так известен, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.
-
Решений об изменении статуса специальной военной операции на контртеррористическую или введении военного положения в отдельных регионах на данный момент не принималось, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
-
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что во Франции выступление Владимира Путина транслируется в прямом эфире на всех французских каналах.
«Про информационную блокаду России. Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Реакции: люди, сообщества
-
Власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю, сообщила газета Suddeutsche Zeitung.
-
Власти Санкт-Петербурга не планируют отменять новогоднюю елку на Дворцовой площади, сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания города Михаил Барышников.
7 октября на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства было решено отменить ранее запланированные новогодние мероприятия. Не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце.
Информация, которую вы могли пропустить
-
10 октября в App Store вновь появилось приложение для банковских операций СБОЛ. Ранее Сбербанк рекомендовал клиентам установить именно такое приложение владельцам устройств Apple, на которых еще не установлен «Сбербанк онлайн».
-
Московский театр Ермоловой договорился о сотрудничестве с СКР. Работники ведомства и учащиеся образовательных учреждений СК смогут «приобщаться к театральному миру».
-
Мобилизованные из Алтайского края получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. По словам губернатора региона Виктора Томенко, министерству социальной защиты края поручено подготовить документ о единовременной выплате.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ:
- USD 62,31₽
- EUR 60,8₽
Хорошего дня! Вот что произошло 9 октября: «По Крымскому мосту идут поезда, Турция предлагает место для встречи России и Запада, а Маск продолжает призывать к миру».