В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в детсадах и школах

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что готовит запрос в министерство образования с предложением запретить Wi-Fi в школах и детсадах, пишет RT . По его мнению, беспроводной интернет отвлекает детей от занятий и негативно сказывается на их здоровье.

Депутат отметил, что в Европе уже существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.

«Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — сказал Иван Сухарев.

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