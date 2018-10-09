В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в детсадах и школах

Депутат отметил, что в Европе уже существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.
«Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — сказал Иван Сухарев.
Ранее altapress.ru писал, что родители начали войну с сотовой вышкой на крыше барнаульской гимназии из-за страха облучения.