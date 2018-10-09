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9 октября
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В Госдуме предложили ограничить Wi-Fi в детсадах и школах

Депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что готовит запрос в министерство образования с предложением запретить Wi-Fi в школах и детсадах, пишет RT. По его мнению, беспроводной интернет отвлекает детей от занятий и негативно сказывается на их здоровье.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Депутат отметил, что в Европе уже существует тенденция по ограничению Wi-Fi в школах и детсадах.

«Дело в том, что волны от электронных устройств провоцируют рак и другие серьёзные заболевания. Конечно, в первую очередь вред наносится детям. Запрет же Wi-Fi и замена его на проводной интернет не скажется на уровне обучения — наоборот, дети будут меньше отвлекаться, а главное — без риска для себя», — сказал Иван Сухарев.

Ранее altapress.ru писал, что родители начали войну с сотовой вышкой на крыше барнаульской гимназии из-за страха облучения.

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