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Политика

Трамп ввел санкции против Турции

Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции, связанных с ее военной операцией в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

Турция.
Турция.
Открытые источники в Интернете (ССО)

«Президент Дональд Трамп сейчас подписал указ, чтобы заставить Турцию прекратить свое военное наступление на северо-востоке Сирии и пойти на прекращение огня. Этот исполнительный указ дает Минфину и Госдепартаменту полномочия рассматривать возможность введения и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии», — говорится в заявлении, распространенном Госдепом.

В документе также отмечается, что в санкционный список внесены три представителя властей Турции высокого ранга, министерства энергетики и обороны.

Согласно заявлению, чтобы избежать последствий дальнейших санкций, введенных в соответствии с новым исполнительным указом, Турция должна немедленно прекратить свое одностороннее наступление на северо-востоке Сирии и вернуться к диалогу с Соединенными Штатами относительно безопасности на северо-востоке республики.

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