8 мая
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Политика

В Швеции предложили использовать замороженные активы Росси для восстановления Украины

Шведский парламентарий Маркус Вихель заявил, что российские активы, замороженные за рубежом, нужно направить на восстановление Украины. Об этом пишет RT, ссылаясь на обращении депутата к главе МИД Швеции Анн Линде.

Флаг Швеции.
Флаг Швеции.
Pixabay.com.

В своем обращении Маркус Вихель напомнил: ранее США заморозили золотовалютные резервы России на сумму порядка 300 млрд долларов. При этом, законопроект, позволяющий передать Украине эти активы, одобрила палата представителей.

«По сути, это значит, что российское государство или российские граждане… также поспособствуют восстановлению страны», — добавил политик.

По словам Вихеля, реакция правительства Швеции в сложившейся ситуации между Россией и Украиной, была довольно медлительной. Он заявил, что шведская оппозиция была вынуждена предпринять «определенные шаги» для того, чтобы Стокгольм помог «украинским братьям и сестрам в виде необходимого им оружия для самообороны».

После этого политик поинтересовался у главы МИД, какие меры планируется предпринять, чтобы «заставить» Россию профинансировать восстановление Украины.

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