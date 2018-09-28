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В Киеве облили нечистотами автомобили российских дипломатов

В Киеве националисты повредили автомобили российских дипломатов — Toyota Land Cruiser и Ford Kuga. Машины облили нечистотами, исписали оскорбительными надписями, прокололи им шины и оторвали номера, сообщает РИА «Новости». В МИД России считают, что это прямое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Киев.
Киев.
Светлана Щемелёва

Инцидент произошел 27 сентября возле здания Торгового представительства РФ в Киеве, пишет «Газета.ру». Посольство России сообщает, что во время акции злоумышленники также бросили на территорию дипобъекта несколько дымовых шашек, а украинские полицейские в это время «молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая».

Сотрудники посольства уверены, что хулиганы представляли украинское националистическое движение. Подобный случай уже был в Киеве в 2016 году: тогда около десяти человек пришли к зданию российского посольства с файерами и начали бить припаркованные автомобили.

Посольство России направило украинским коллегам ноту протеста. Теперь от Киева ждут публичного осуждения этой «варварской выходки».

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