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19 февраля
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Политика

Верховного правителя не будет. В Госдуме отклонили поправку, меняющую статус президента

В Госдуме отклонили проправку к Конституции, согласно которой президент становился Верховным правителем России, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, рабочая группа по подготовке поправок предложила ввести в Основной закон страны больше 100 новых пунктов, в том числе должность «Верховного правителя».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил соответствующу поправку, авторами которой стали депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским.

Согласно инициативе, в статье 80 Конституции РФ и далее по всему тексту слова «Президент Российской Федерации» необходимо заменить словами «Верховный Правитель».

Как пояснил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, такое предложение в первую очередь направлено на устранение «нерусских слов», которые присутствуют в Конституции РФ.

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