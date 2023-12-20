Впервые опубликована шифровка о войне с Германией от агента "Чернова"

Телеграмму отправил агент "Чернов" вечером 21 июня 1941 года. «Чернов» в беседе с вызванным из Германии канцлером консульства Бухгольцем и консулом Динстманом выяснил, что «военные действия ожидаются (в) ближайшие два-четыре дня, причем инициатива будет принадлежать Германии», указывает Lenta.ru. Об этом говорилось в телеграмме.

Телеграмму расшифровали в 21:30.

Начало войны

Между тем Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем принято считать в отечественной историографии, — в 03:15 утра. Именно в это время началась бомбежка советских городов.

Опрос

Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил граждан РФ. Как выяснилось, около 25% не смогли вспомнить дату начала ВОВ. Тем не менее, показатель вырос с прошлого года. Спустя более 80 лет 75% опрошенных продолжают помнить дату начала войны. С 2007 года показатель вырос на 10%.

"Верный ответ назвали 85-86% россиян старше 45 лет, среди молодежи 18-24 лет — уже 66%, еще меньше — в группе 25-34-летних — 57%", — отметили специалисты центра.

Факт

Шифровка впервые опубликована президентской библиотекой.