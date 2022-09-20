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Политика

«За заслуги перед Отечеством»: Аллу Пугачеву проверяют на дискредитации армии

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву проверяют на дискредитацию российской армии из-за ее обращения в Минюст РФ признать себя иноагентом, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратилась жительница Московской области.

Россиянка увидела пост о Пугачевой в соцсети.

По мнению женщины, певица может и не соответствует критерию «иноагента». Однакооскорбляет российскую армию. Поэтому и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку».

А также на публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Полицейские проводят проверку.

Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что певица «утратила связь с реальностью».

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.

Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

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