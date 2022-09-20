«За заслуги перед Отечеством»: Аллу Пугачеву проверяют на дискредитации армии

В правоохранительные органы с соответствующим заявлением обратилась жительница Московской области.
Россиянка увидела пост о Пугачевой в соцсети.
По мнению женщины, певица может и не соответствует критерию «иноагента». Однакооскорбляет российскую армию. Поэтому и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку».
А также на публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
Полицейские проводят проверку.
Ранее в Госдуме прокомментировали заявление Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что певица «утратила связь с реальностью».
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Свое обращение к ведомству она опубликовала в соцсетях.
Алла Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.