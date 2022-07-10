Зеленский уволил посла Украины, назвавшего Шольца «ливерной колбасой»

Мельник занимал должность посла Украины в ФРГ на протяжении восьми лет — с 2014 года. В последние месяцы с ним произошло несколько скандалов.

Например, в одном из интервью дипломат допустил неполиткорректное высказывание в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав того «ливерной колбасой», после чего длительное время отказывался извиняться.

Примечательно, что указ об отставке Андрея Мельника украинский лидер подписал после далеко не самой приятной телефонной беседы с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Как утверждают немецкие журналисты, Штайнмайер трижды в жесткой форме потребовал объясниться за отмену его визита в Киев, но ни одно из объяснений Зеленского его не удовлетворило.

Напомним, Олаф Шольц попал в скандал после участия в вечеринке парламентской фракции немецкой Социал-демократической партии, которая прошла 1 июля в Берлине. Как пишет газета Tagesspiegel, после мероприятия пять женщин заявили, что им подмешали так называемый «наркотик изнасилования».