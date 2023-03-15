Жители Алтайского края смогут приобретать лекарства в аптеках по электронному рецепту. Такая возможность у пациентов лечебных учреждений появилась благодаря пилотному проекту Сбербанка совместно с ООО «Первый электронный рецепт» и властями региона. На сегодняшний день к сервису подключены 127 больниц и поликлиник. Назначения можно увидеть в бесплатном мобильном приложении «Мой рецепт».

Электронный рецепт юридически равен бумажному. Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, который получает электронное назначение, скачивает мобильное приложение «Мой рецепт» (12+) в GooglePlay или AppStore, видит в нем свой рецепт, а также карту аптечных пунктов города, где может в каталоге выбрать нужное ему лекарство. Оплатить и забрать его можно, показав QR-код рецепта из приложения работнику аптеки. Либо оформить доставку на дом.

Иван Шешиков,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Сбер как технологическая компания предлагает рынку и регионам собственные полезные разработки, а также продукты компаний-партнеров для решения разных задач. Уверен, что в нашем регионе по достоинству оценят широкие возможности сервиса «Первый электронный рецепт.

Кирилл Хромов,

управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт»: