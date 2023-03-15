Электронный рецепт юридически равен бумажному. Врач, используя свою цифровую подпись, выписывает рецепт в виде электронного документа в медицинской информационной системе. Пациент, который получает электронное назначение, скачивает мобильное приложение «Мой рецепт» (12+) в GooglePlay или AppStore, видит в нем свой рецепт, а также карту аптечных пунктов города, где может в каталоге выбрать нужное ему лекарство. Оплатить и забрать его можно, показав QR-код рецепта из приложения работнику аптеки. Либо оформить доставку на дом.
Иван Шешиков,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
Сбер как технологическая компания предлагает рынку и регионам собственные полезные разработки, а также продукты компаний-партнеров для решения разных задач. Уверен, что в нашем регионе по достоинству оценят широкие возможности сервиса «Первый электронный рецепт.
Кирилл Хромов,
управляющий директор ООО «Первый электронный рецепт»:
Это социально значимый проект для жителей края, который будет способствовать повышению качества медицинских услуг в регионе. Электронный рецепт на лекарство всегда доступен под рукой — в мобильном приложении «Мой рецепт», которое можно скачать бесплатно в магазинах электронных приложений.