А кто востребован на рынке труда?

2021 год запомнился пандемией и ростом цен на товары и услуги. Для многих это послужило поводом задуматься о поиске более перспективной и стабильной работы, благо вакансий на рынке труда достаточно. Все более востребованы стали инженерные и рабочие специальности, особенно в строительной отрасли.

Как реализовать свой потенциал? Об этом с нами поделились в компании «АКТО», где сформирован один из самых крупных конструкторских отделов в сфере светопрозрачных конструкций (СПК) в Сибири.

Инженерный потенциал

В компании отметили, что уже не первый год наблюдается устойчивый рост в строительной отрасли, что положительно влияет на рынок светопрозрачных конструкций. Все чаще встречаются сложные архитектурные решения — панорамные окна, зенитные фонари, витражи. Для их проектирования нужны специалисты — инженеры-­конструкторы.

Конструкторский отдел в компании «АКТО» появился в 2007 г. В команду привлекли лучших представителей профессии и «вырастили» специалистов из числа своих же сотрудников. Так как вузы не готовят конструкторов такого профиля, в компании организована система обучения и наставничества. В «АКТО» отметили, что на подготовку специалиста в среднем уходит от года до двух лет.

Конструкторский отдел. ГК «АКТО».

Сегодня в компании трудится 31 инженер-конструктор. Многие из них работают в «АКТО» более 10 лет.

Работа , которая увлекает

Одним из пионеров отдела стал Богдан Мухин. В компанию он пришел по рекомендации друга, который уже работал в «АКТО».

«Я решил — нужно попробовать. Сначала прошел курс молодого бойца, где побывал в роли монтажника, инженера-­замерщика, менеджера по продажам. Буквально за два года я вырос до специалиста конструкторского отдела», — вспоминает он.

Богдан рассказал, что начинал с простых пластиковых окон, теперь же он занимается только сложными алюминиевыми конструкциями. Например, один из объектов инженера — гостиничный комплекс «Алтай-Резорт» в Горном Алтае.

Богдан Мухин , инженер-конструктор компании «АКТО». ГК «АКТО».

«У конструктора увлекательная работа. Ты не только проектируешь. Постоянно общаешься с клиентами, выезжаешь на объекты, работаешь с поставщиками, осуществляешь авторский надзор», — поделился собеседник.

Он добавил: в работе его увлекает нестандартность задач и широкое поле для творчества. Хотя, замечает он, одной фантазии мало. Нужно уметь создавать не только красивые, но и «жизнеспособные» проекты, отвечающие техническим нормам, а также требованиям безопасности.

Результат не придет сразу

На инженерах лежит колоссальная ответственность — уверен региональный представитель «АКТО» Дмитрий Кремцев. По его словам, состояться в такой профессии можно только получив большой опыт. Результат не придет сразу. Каждое новое знание — это вложение в себя и свое развитие.

Дмитрий начинал в компании работником цеха, затем стал менеджером, потом инженером замерщиком, далее инженером-конструктором. С начала 2021 года он работает региональным представителем компании.

Дмитрий Кремцев , региональный представитель компании «АКТО». ГК «АКТО».

«Я пришел в „АКТО“, имея опыт в оконной сфере. В тот момент я думал, что знаю об окнах все. Но не тут-то было. Пришлось многому учиться. Оказалось, каждая новая ступень требует дополнительных усилий. Я освоил AutоCad, разобрался в нормативной документации, научился пользоваться теодолитом, нивелиром, досконально изучил продукты компании… На сегодняшний день я представляю компанию в профессиональной среде: строителей, проектировщиков, архитекторов и дизайнеров», — делится опытом Дмитрий.

В «АКТО» решили — компанию должен представлять не классический «продажник», а эксперт в области светопрозрачных конструкций.

Компания «АКТО» расширяет производство. ГК «АКТО».

А кто требуется?

Сейчас для инженеров созданы все условия для реализации в профессии.

На данный момент потребность в инженерах только растет. Причем, как в Барнауле, так и в новосибирском подразделении компании. Здесь ждут как выпускников ВУЗов, так и состоявшихся специалистов, готовых выйти на качественно новый уровень.

Отметим, что в связи с расширением производства компании «АКТО» требуются не только инженеры — конструкторы, а также менеджеры, работники на производство, монтажники светопрозрачных конструкций.

ГК «АКТО»

Адрес: Барнаул, ул. Попова, 232.

Тел. (3852) 66−88−66.

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