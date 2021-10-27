«Агроэкспрессы» и «грузовые дворы». По каким путям развития мчится РЖД и как это двигает аграрную отрасль Алтайского края

Железная дорога обеспечивает 97% грузооборота Алтайского края. Она является одним из ведущих драйверов развития экономики и социальной сферы региона. Железнодорожники, несмотря на пандемию, продолжают активно развивать современные сервисы и предлагают новые услуги своим клиентам. О том, как строится работа с грузоотправителями и какие дополнительные транспортно-логистические возможности получили алтайские производители за последние годы, рассказал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов.

В авангарде развития Алтая

— Андрей Александрович , один из слоганов РЖД: «Меняемся для вас». Действительно ли компания настолько быстро меняется? И какие новшества она подготовила для клиентов?

Андрей Кульдишов ОАО «РЖД»

— Железная дорога во все времена играла важную роль в развитии алтайских территорий. Благодаря магистрали создавались поселки, большие и малые города, открывались новые предприятия, а алтайские продукты получили распространение на территориях европейских и азиатских стран.

Сегодня, чтобы оставаться в авангарде экономической жизни региона, мы просто обязаны предлагать нашим клиентам не только новые услуги и сервисы, но и передовые, инновационные подходы в работе.

Среди них — цифровизация всех процессов. В частности, в Алтайском крае показатель внедрения электронного документооборота уже составляет 82%.

Одним из наиболее востребованных цифровых сервисов компании является личный кабинет клиента. В нем представлен широкий функционал для пользователей: подача заявок на перевозку грузов, подписание накопительных ведомостей, уведомление о завершение грузовой операции.

Кроме того, работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», запущено мобильное приложение «РЖД. Груз 2.0». Пользоваться ими удобно и экологично.

Новые транспортные коридоры

— Какой объем грузов перевозят по железной дороге сегодня? Иными словами , что , как и куда везете?

— С начала года железнодорожники погрузили более 5,2 млн грузов. Их спектр очень большой: кокс, зерно, продукты перемола, лесные грузы, промышленное сырье и многое другое.

Безусловно, учитывая роль Алтайского края в аграрной сфере, мы особое внимание уделяем перевозкам сельскохозяйственной продукции, которая востребована не только на направлениях внутри страны, но и на международных. Она активно экспортируется в страны СНГ, Европы, Африки, Азии, в том числе в Китай, Турцию, Египет.

Для удобства аграриев в крае запущен сервис «Грузовой экспресс», позволяющий в максимально короткие сроки по согласованному графику доставлять грузы международным покупателям. В текущем году сформировано четыре подобных поезда через Забайкальск назначением в КНР. Нормативный срок доставки в данном направлении составляет 20 суток, по графику же время в пути составляет всего семь.

Например, в мае этого года с одним из наших ключевых партнеров по сухопутному транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс была отправлена первая партия пшеничных отрубей в Турцию. Проект «Кавказского окна в Европу» зарекомендовал себя в качестве наиболее оптимальной альтернативы морским перевозкам из России в Турцию.

Перевозки «от-двери-до-двери»

-— А есть же еще контейнерные поезда? В случае с ними работает такой же принцип?

— Да, все верно. Мы также отправляем контейнерные поезда по графику. С начала года на станции Барнаул сформировано 16 таких составов, в том числе с сельскохозяйственными товарами: растительным маслом, семенами льна и подсолнечника, жмыхом, комбикормами, мукой и т. д. Совсем недавно отправили первый контейнерный поезд с лесными грузами.

— Будут ли какие-то новые удобные транспортные коридоры для аграриев края?

— В компании уже разработан специализированный сервис по доставке российского продовольствия в Китай в ускоренных поездах «Агроэкспресс» через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия. Гарантированное время в пути со станции Барнаул до пункта назначения (Чунцин, юго-восток КНР) составляет 21 сутки. Новая услуга позволит аграриям доставить груз «от-двери-до-двери» китайским партнерам, сократив при этом сроки доставки грузов и расходы на их перевозку, получить субсидирование Российского экспортного центра. Первая отправка поезда с маслом подсолнечника и семенами масличных культур во флекси-­танках запланирована уже на середину октября. Регулярные «Агроэкспрессы» планируются к отправке ежемесячно, а при увеличении спроса количество поездов может быть увеличено, а интервал отправки сокращен.

Грузовые «дворы» и «экспрессы»

— Грузоотправители часто говорят о строительстве перевалочных хабов непосредственно на территории края и вблизи железной дороги. Вы намерены предлагать такую услугу?

— Мы уже делаем это, причем довольно давно. В одном из наших подразделений есть целая сеть так называемых «грузовых дворов», где мы оказываем услуги по хранению и погрузке грузов. Это удобно для клиентов, и как раз позволяет им формировать «грузовые экспрессы». Такими возможностями пользуются не только аграрии, но и переработчики минеральных удобрений, наши строительные и дорожные компании. Но мы приглашаем к сотрудничестве коллег из других сфер.