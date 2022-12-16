16 декабря
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Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA

Новинка от Hikoki (Хикоки): ударный шуруповёрт с тройным ударным механизмом. Высокий крутящий момент, тройная светодиодная подсветка, пять режимов работы.

Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Фото предоставлено рекламодателем.

Что такое ударный шуруповёрт с тройным ударным механизмом?

Аккумуляторный шуруповёрт оснащён механизмом, который обеспечивает ударные (возвратно-поступательные) движения при вращении. Как правило, ударные шуруповёрты имеют два «‎молотка"‎ внутри ударных механизмов. Тем не менее, компания Hitachi выступила с радикальной идеей добавить третий молоток. В настоящее время Hitachi известна как Metabo HPT (Метабо ЭйПиТи) в США и как Hikoki в других частях света.

Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Фото предоставлено рекламодателем.

Особенности шуруповёрта Hikoki WH12DCA 10,8V

Помимо тройного ударного механизма, этот шуруповёрт имеет множество особенностей. Благодаря бесщёточному двигателю и тройному ударному механизму обеспечивается высокий крутящий момент — 170 Нм, что является впечатляющим показателем для инструмента 10,8V (12V Max). Такой крутящий момент ставит данную модель на один уровень с шуруповёртом Gen 3 M12 Fuel от Milwaukee (Милуоки). Хайкоки утверждает, что новая модель работает быстрее, чем их обычный аккумуляторный шуруповёрт 10,8V (Вольт) WH12DD.

В передней части инструмента расположена подсветка рабочего места в виде трёх светодиодов, что является лучшим вариантом для такого инструмента. Три светодиода помогают предотвратить образование теней, мешающих работе.

Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Фото предоставлено рекламодателем.

Также модель имеет 5-позиционный переключатель режимов, расположенный на основании инструмента. Точной информации об этих режимах на данный момент не представлено, но первые два режима, вероятно, используются для закручивания болтов на низкой и высокой скорости, режимы 3 и 4 — для шурупов с шестигранной головкой, а последний режим — для саморезов.

Характеристики шуруповёрта Хикоки WH12DCA

Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Аккумуляторный шуруповёрт с ударным механизмом Hikoki WH12DCA.
Фото предоставлено рекламодателем.
  • питание: 10,8 V
  • тип аккумулятора: Li-Ion (Литий-ионный аккумулятор)
  • двигатель: бесщёточный
  • хвостовик шпинделя: 6,35 мм
  • класс защиты: IP56 (пыле- и водостойкость)
  • подсветка: есть
  • количество режимов: 5
  • винт: 4−8 мм
  • стандартный болт: М5-М16
  • высокопрочный болт: М5-М12
  • крутящий момент: 170 Н·м
  • частота оборотов: 0−900/3400 об/мин
  • частота ударов: 0−1800/3900 уд/мин
  • длина головки инструмента: 112 мм
  • вес: 1,2 кг (с аккумулятором)

Источник: https://metabo-line.ru/hikoki/

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