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«Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова всегда на шаг впереди

В канун своего 86 дня рождения ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова сделало значимое для компании приобретение. Теперь в собственности предприятия сорок вагонов-зерновозов.

Подвижной состав.
Подвижной состав.
Источник: ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Ранее зерно и комбикорма перевозились вагонами Русагротранса и других собственников, что доставляло определенные неудобства. Недостаток подвижного состава и периодический рост ставок за пользование вагонами, тормозили отгрузку готовой продукции и получение сырья для производства. В целях сокращение издержек, руководством компании было принято решение о приобретении собственных вагонов-зеновозов. Первое зерно в них пришло на комбинат прямо в день его рождения 17 декабря текущего года. Новые вагоны украшает логотип ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова.

Подвижной состав.
Подвижной состав.
Источник: ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова

Таким образом, компания приобрела, в первую очередь, независимость от наличия подвижного состава у собственников, исключила возможность применения штрафных санкций при выгрузке вагонов, а также обеспечила гарантию своевременного исполнения договорных обязательств перед клиентами. Предпринятые руководством меры, позволят сократить издержки и снизить себестоимость продукции, сделать ее более конкурентноспособной и привлекательной для потребителей. Необходимо отметить, что ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова первое среди мукомолов Сибири стало обладателем собственного подвижного состава.

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