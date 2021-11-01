Альфа-Банк снова заплатит лучшим студентам по 300 000 рублей

«Талантливому человеку достаточно лишь немного помочь в нужный момент, и у него все получится. В прошлом году наши студенты потратили деньги с пользой: на поступление в магистратуры ведущих мировых вузов, на технику для учебы, на путешествия для восстановления сил после защиты диплома, кто-то оплатил стажировку за границей. Уже сейчас мы видим, как наше сообщество помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру», — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.