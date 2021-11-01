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Альфа-Банк снова заплатит лучшим студентам по 300 000 рублей

Альфа-Банк начал принимать заявки на участие в Альфа-Шансе — стипендиальной программе по поддержке талантливых российских студентов. В 2020 году 30 лучших получили по 300 тысяч рублей, прошли онлайн-курсы от Альфа-Академии и стали частью сообщества умных и свободных. Сейчас банк запускает новый набор в программу. Победители так же получат по 300 тысяч рублей, которые смогут потратить на то, что поможет им реализоваться и достичь успеха.

Источник: АО «Альфа-Банк»

«Талантливому человеку достаточно лишь немного помочь в нужный момент, и у него все получится. В прошлом году наши студенты потратили деньги с пользой: на поступление в магистратуры ведущих мировых вузов, на технику для учебы, на путешествия для восстановления сил после защиты диплома, кто-то оплатил стажировку за границей. Уже сейчас мы видим, как наше сообщество помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру», — комментирует директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Альфа-Банк приглашает принять участие в программе студентов 3−4 курсов российских высших учебных заведений. Подать заявку на Альфа-Шанс можно до 25 декабря на странице http://alfa.me/chance.

Источник: АО «Альфа-Банк»

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