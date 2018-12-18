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ALTARIA проводит конкурс детских рисунков и разыгрывает 5 билетов на елку в Москву

ALTARIA (эко-масло в спрее) проводит конкурс детских рисунков и предлагает украсить новогоднюю елку вместе с ней. Торговая марка разыгрывает 5 билетов для двоих на шоу «Главный секрет деда Мороза» в Москве.

ALTARIA проводит конкурс детских рисунков.
ALTARIA проводит конкурс детских рисунков.
Источник: ООО "Диво Алтая".

Чтобы участвовать в конкурсе, нужно:

  1. Купить продукцию торговой марки ALTARIA в торговых сетях края или на сайте altariaoil.ru/shop
  2. Нарисовать с ребенком новогоднюю елку, украсить ее логотипом ALTARIA.
  3. Подписаться на страницу в Instagram @altaria.oil и отправить фото кассового чека/накладной интернет-магазина в директ с указанием ФИО, телефона, имени и возраста ребенка.
  4. Разместить фото детского рисунка у себя на странице в инстаграм с хештегом #алтария_новыйгод до 25 декабря.

Каждому рисунку присвоят порядковый номер, генератором случайных чисел выберут 5 победителей. Они получат билеты на шоу «Главный секрет деда Мороза» в Москве для ребенка и одного родителя, а также билеты до места проведения мероприятия и обратно.

Итоги опубликуют после 25 декабря на странице в Instagram.

Награждение победителей пройдет 28 декабря на детском новогоднем празднике по адресу: Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 15. «Поляна House». Церемонию будут транслировать в прямом эфире @altaria.oi (если победитель не из Барнаула, его присутствие необязательно).

В акции могут участвовать дети до 14 лет, которые живут на территории России.

Организатор конкурса: ООО «Диво Алтая». Юридический адрес: 659010, Россия, Алтайский край, Павловский район, пос. Новые зори, ул. Промышленная, 5. ОГРН: 1082261000205. Срок проведения конкурса: 18.12.18−25.12.18 г.г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на странице в Instagram.

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