«Алтайэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Северная» в Рубцовске

Старейшая подстанция Рубцовска, напряжением 110/35/6 киловольт «Северная» филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» скоро получит вторую жизнь. После завершения реконструкции она станет современным, надежно функционирующим цифровым энергообъектом, которая обеспечит более качественное энергоснабжение жителей города.

Работы на подстанции «Северная» ведутся уже два года. Реконструкция завершится будущей осенью. На подстанции за это время построили новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтировали систему релейной защиты и автоматики, установили новые силовые трансформаторы, заменили опоры линии электропередачи. Можно сказать, что алтайские энергетики построили объект заново. Уникальность новой подстанции в том, что теперь это — инновационный, объект с современным высокотехнологичным электротехническим оборудованием, которое позволит снизить эксплуатационные расходы, имеет большой срок службы и соответствует всем требованиям.

Реконструкция подстанции «Северная». Фото: архив ПАО МРСК Сибири — «Алтайэнерго»

Сергей Самсонов,

директор Западных электрических сетей филиала «Алтайэнерго»:

— Кроме почти двух тысяч бытовых потребителей запитанных от этой подстанции, есть еще котельные, объект водоснабжения, интернат, школа, телецентр Рубцовска и предприятия промышленного сектора. Реконструкция энергообъекта решает комплекс задач: снизится количество технологических нарушений, появятся дополнительные возможности для присоединения новых потребителей, уменьшится уровень технических потерь электроэнергии в сетях.

В 2018 году инвестиции филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго», кроме строительства новых объектов, направлены на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году алтайские энергетики вложат около полутора миллиардов рублей с целью повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона.