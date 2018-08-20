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«Алтайэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Северная» в Рубцовске

Старейшая подстанция Рубцовска, напряжением 110/35/6 киловольт «Северная» филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» скоро получит вторую жизнь. После завершения реконструкции она станет современным, надежно функционирующим цифровым энергообъектом, которая обеспечит более качественное энергоснабжение жителей города.

Реконструкция подстанции «Северная».
Реконструкция подстанции «Северная».
Фото: архив ПАО МРСК Сибири – «Алтайэнерго»

Работы на подстанции «Северная» ведутся уже два года. Реконструкция завершится будущей осенью. На подстанции за это время построили новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтировали систему релейной защиты и автоматики, установили новые силовые трансформаторы, заменили опоры линии электропередачи. Можно сказать, что алтайские энергетики построили объект заново. Уникальность новой подстанции в том, что теперь это — инновационный, объект с современным высокотехнологичным электротехническим оборудованием, которое позволит снизить эксплуатационные расходы, имеет большой срок службы и соответствует всем требованиям.

Реконструкция подстанции «Северная».
Реконструкция подстанции «Северная».
Фото: архив ПАО МРСК Сибири — «Алтайэнерго»

Сергей Самсонов,
директор Западных электрических сетей филиала «Алтайэнерго»:

— Кроме почти двух тысяч бытовых потребителей запитанных от этой подстанции, есть еще котельные, объект водоснабжения, интернат, школа, телецентр Рубцовска и предприятия промышленного сектора. Реконструкция энергообъекта решает комплекс задач: снизится количество технологических нарушений, появятся дополнительные возможности для присоединения новых потребителей, уменьшится уровень технических потерь электроэнергии в сетях.

В 2018 году инвестиции филиала МРСК Сибири — «Алтайэнерго», кроме строительства новых объектов, направлены на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году алтайские энергетики вложат около полутора миллиардов рублей с целью повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона.

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