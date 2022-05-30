«Алтайэнергосбыт» дарит бонусы за покупки

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Как накопить бонусы?

Бонусы — это процент от стоимости покупки в зависимости от накопленной суммы покупок в течение календарного квартала:

5% - если вы за квартал накопили до 10 000 рублей;

10% - от 10 001 до 50 000 рублей;

15% - 50 001 рублей и более.

В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления.

Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений — 5%.

Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала.

Кроме того, в День рождения, один день до и один — после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов — 15%.