30 мая
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт» дарит бонусы за покупки

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает клиентам-физическим лицам участвовать в бонусной программе. Покупайте электротехнические товары, заказывайте энергосервисные услуги, предоставляемые компанией, и используйте накопления в качестве скидки!

АО «Алтайэнергосбыт»
1
Как получить бонусную карту?

Существует два способа:

  1. Бесплатно — при единоразовой покупке электротехнической продукции или заказе энергосервисных услуг на сумму от 2500 рублей в клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт».
  2. Платно — стоимость карты 100 рублей, независимо от факта покупки либо её суммы.
2
Нужно ли активировать бонусную карту?

Активация карты не нужна, только её регистрация. Для этого клиенту нужно заполнить анкету (ФИО, контактный телефон, email, дата рождения) и предоставить согласие на обработку персональных данных.

3
Как накопить бонусы?

Бонусы — это процент от стоимости покупки в зависимости от накопленной суммы покупок в течение календарного квартала:

  • 5% - если вы за квартал накопили до 10 000 рублей;
  • 10% - от 10 001 до 50 000 рублей;
  • 15% - 50 001 рублей и более.

В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления.

Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений — 5%.

Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала.

Кроме того, в День рождения, один день до и один — после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов — 15%.

4
Как потратить бонусы?

1 бонус = 1 рубль.

Можно оплатить до 100% стоимости товара или услуг бонусами, отдав за это всего 1 рубль.

5
Сколько действительны бонусы?

Бонусы действительны в течение одного года с момента начисления.

6
Как быстро начисляются бонусные баллы?

Бонусные баллы начисляются в течение 30 календарных дней после покупки.

С подробными правилами бонусной программы, условиями накопления и расходования баллов можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Товары и услуги"/"Бонусная программа».

*АО «Алтайэнергосбыт» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия Бонусной программы без получения согласия держателей бонусных карт. Действие Бонусной программы не распространяется на операции, связанные с оплатой услуг по энергоснабжению.

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