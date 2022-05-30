«Алтайэнергосбыт» дарит бонусы за покупки

Существует два способа:
- Бесплатно — при единоразовой покупке электротехнической продукции или заказе энергосервисных услуг на сумму от 2500 рублей в клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт».
- Платно — стоимость карты 100 рублей, независимо от факта покупки либо её суммы.
Активация карты не нужна, только её регистрация. Для этого клиенту нужно заполнить анкету (ФИО, контактный телефон, email, дата рождения) и предоставить согласие на обработку персональных данных.
Бонусы — это процент от стоимости покупки в зависимости от накопленной суммы покупок в течение календарного квартала:
- 5% - если вы за квартал накопили до 10 000 рублей;
- 10% - от 10 001 до 50 000 рублей;
- 15% - 50 001 рублей и более.
В зависимости от суммы, накопленной за квартал, будет меняться процент начисления.
Если покупок не было, в любом случае останется минимальный процент начислений — 5%.
Более высокий процент начисления баллов присваивается единовременно в момент накопления суммы покупок и действует с момента накопления до истечения следующего календарного квартала.
Кроме того, в День рождения, один день до и один — после него, клиенту предоставляется максимальный процент начисления бонусов — 15%.
1 бонус = 1 рубль.
Можно оплатить до 100% стоимости товара или услуг бонусами, отдав за это всего 1 рубль.
Бонусы действительны в течение одного года с момента начисления.
Бонусные баллы начисляются в течение 30 календарных дней после покупки.
С подробными правилами бонусной программы, условиями накопления и расходования баллов можно ознакомиться на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» в разделе «Товары и услуги"/"Бонусная программа».
*АО «Алтайэнергосбыт» оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия Бонусной программы без получения согласия держателей бонусных карт. Действие Бонусной программы не распространяется на операции, связанные с оплатой услуг по энергоснабжению.