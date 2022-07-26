26 июля
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт»: электронная квитанция — это быстро, удобно, надёжно

Клиенты АО «Алтайэнергосбыт» активно отказываются от бумажных квитанций в пользу электронных. Они уже в полной мере оценили преимущества онлайн-счетов. Для тех же, кто всё еще сомневается, гарантирующий поставщик электроэнергии отвечает на основные вопросы.

Фото предоставлено «Алтайэнергосбыт»

Как подписаться на электронную квитанцию?

Подписаться можно в личном кабинете клиента (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в ЛКК.

Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

Я использую автоплатёж, зачем мне электронная квитанция?

При использовании автоплатежа бумажная квитанция тем более не нужна. Контролировать начисления удобно с помощью личного кабинета клиента на сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии и сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте Группы «Интер РАО» — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить на e-mail уникальный код и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». После этого именное диджитал-дерево будет «красоваться» на виртуальной аллее.

Нужна ли бумажная квитанция в качестве подтверждения оплаты?

Подтверждением оплаты является чек, поэтому бумажная квитанция не нужна. Он выдаётся в том числе при оплате онлайн в Личном кабинете клиента и направляется в электронном виде на e-mail.

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