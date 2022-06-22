В современном мире с помощью смартфона мы можем сделать практически всё: заказать продукты, приобрести билеты в отпуск, оплатить коммунальные услуги, передать показания счётчика и многое другое. «Алтайэнергосбыт» советует также подключить электронную квитанцию, которая здорово упростит жизнь и разгрузит почтовый ящик.

Оформить отказ от счетов на бумажных носителях и идти в ногу со временем, сохраняя при этом окружающую среду, клиенты «Алтайэнергосбыта» могут всего в пару кликов.

Подключить удобную опцию можно в личном кабинете клиента на официальном сайте (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store.

Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в личном кабинете.

После подписки онлайн-счёт придет на e-mail или в личный кабинет клиента, а оплатить его можно тут же в ЛКК.

Кроме того, потребители-физические лица, отказавшиеся от бумажной квитанции, могут поучаствовать в экопроекте Группы «Интер РАО» — «Каждое дерево на счету» и «высадить» персональное дерево на виртуальной аллее.

Для этого необходимо подписаться на электронный счёт в ЛКК в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» или на сайте, поставить галочку-согласие на получение счёта по e-mail. Затем полученный на e-mail уникальный код прислать в сообщения во «ВКонтакте». В истории «ВКонтакте» появится ваш персональный саженец, а после вырастет целое дерево на виртуальной аллее. Делитесь им с друзьями в социальных сетях.