«Алтайэнергосбыт»: как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает оплатить коммунальные услуги картой «Мир» в Личном кабинете клиента и получить кешбэк 1%.

Для участия в акции необходимо зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из способов: на сайте privetmir.ru по ссылке; в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции , нажав на баннер с акцией и заполнив необходимые поля.

Кешбэк возвращается на банковскую карту в течение 5−7 рабочих дней.

Акция действует до 31.12.2022.

Оплатить услуги можно в Личном кабинете клиента, который доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт», так и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.

Кешбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).