«Алтайэнергосбыт»: как в праздники передать показания счётчиков

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах Google Play и App Store.
После простой регистрации кроме передачи показаний станет доступно множество функций:
- Оплата счетов;
- Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
- Просмотр истории начислений и оплат;
- Подписка на электронную квитанцию;
- Заказ энергосервисных услуг;
- Консультация специалиста.
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно до 25-го числа расчётного месяца.
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