17 февраля
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт»: как в праздники передать показания счётчиков

На праздники уезжаете на отдых? Чтобы не забыть передать показания счётчика, «Алтайэнергосбыт» рекомендует воспользоваться Личным кабинетом клиента. Сервис позволит сделать это в пару кликов.

Информация о мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
Информация о мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах Google Play и App Store.

После простой регистрации кроме передачи показаний станет доступно множество функций:

  • Оплата счетов;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Консультация специалиста.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что передать показания счётчика можно до 25-го числа расчётного месяца.

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