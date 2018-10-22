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«Алтайэнергосбыт»: меняем долги на призы

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает принять участие в акции «Меняем долги на призы», в рамках которой среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию).

Розыгрыш.
Розыгрыш.
Источник: архив АО "Алтайэнергосбыт"

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.

Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» www.altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».

Валерий Нагорнов,
генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции.

Справка

Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»:

  • — Данная акция не распространяется на сотрудников АО «Алтайэнергосбыт».
  • — Акция проводится в период с 01.10.2018 г. по 30.03.2019 г.
  • — Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности в период с 21.02.2019 г. по 28.02.2019 г.

Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:

  • Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
  • Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).

Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет — генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции. Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года. Его результаты буду опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт» 06.03.2019 г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов — победителей акции. Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 10.03.2019 г. до 30.03.2019 г. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте АО «Алтайэнергосбыт».

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