АО «Алтайэнергосбыт» предлагает принять участие в акции «Меняем долги на призы» , в рамках которой среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию).

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.

Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» www.altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции.

Справка

Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»:

— Данная акция не распространяется на сотрудников АО «Алтайэнергосбыт».

— Акция проводится в период с 01.10.2018 г. по 30.03.2019 г.

— Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества , СМИ и общественности в период с 21.02.2019 г. по 28.02.2019 г.

Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:

Республика Алтай: 3 электрочайника , 3 утюга , 2 мультиварки , 5 наборов светодиодных ламп , 90 дисконтных карт , дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию , реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» ( сумма чека не должна превышать 10000 рублей).

3 утюга 2 мультиварки 5 наборов светодиодных ламп 90 дисконтных карт дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» сумма чека не должна превышать 10000 рублей). Алтайский край: 9 электрочайников , 9 утюгов , 9 мультиварок , 19 наборов светодиодных лампочек , 360 дисконтных карт , дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию , реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» ( сумма чека не должна превышать 10000 рублей).