«Алтайэнергосбыт» накануне изменения тарифов рекомендует гражданам-потребителям передать показания счётчиков не позднее 25 ноября

«Алтайэнергосбыт» рекомендует своим клиентам-физическим лицам передать показания индивидуальных приборов учёта (ПУ) электроэнергии в срок не позднее 25 ноября. Это позволит энергокомпании максимально точно рассчитать потреблённый ресурс по тарифу, действующему в ноябре. Напомним, что с 1 декабря в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2022 г № 2053 изменятся тарифы на электроэнергию для потребителей категории «население».

Способы передачи показаний ПУ, доступные для клиентов-физлиц АО «Алтайэнергосбыт»:

«Личный кабинет клиента» на официальном сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания на App Store или PlayMarket;

Сервис «Передача показаний приборов учёта» на сайте АО «Алтайэнергосбыт»;

Письмо на электронный адрес energo@altaiensb.com, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;

Голосовой помощник по бесплатному телефону контакт-центра — 8 800 350 55 66 ( скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам);

скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам); SMS-сообщение на номер 8−903−767−22−04 в формате: <ЛС абонента><Пробел> <Показания счётчика> ( стоимость sms-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).

Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе Населению/Приём показаний приборов учёта.

Напоминаем, если показания электросчётчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае истечения предельного срока или невозможности определения среднемесячного расхода — на основании утвержденных нормативов.