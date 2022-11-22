«Алтайэнергосбыт» накануне изменения тарифов рекомендует гражданам-потребителям передать показания счётчиков не позднее 25 ноября

Способы передачи показаний ПУ, доступные для клиентов-физлиц АО «Алтайэнергосбыт»:
- «Личный кабинет клиента» на официальном сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания на App Store или PlayMarket;
- Сервис «Передача показаний приборов учёта» на сайте АО «Алтайэнергосбыт»;
- Письмо на электронный адрес energo@altaiensb.com, указав в теме письма сообщение в следующем формате: <ЛС абонента><Пробел><Показания счётчика>;
- Голосовой помощник по бесплатному телефону контакт-центра — 8 800 350 55 66 (скажите «Передача показаний» и следуйте подсказкам);
- SMS-сообщение на номер 8−903−767−22−04 в формате: <ЛС абонента><Пробел> <Показания счётчика> (стоимость sms-сообщения — согласно тарифному плану абонента!).
Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе Населению/Приём показаний приборов учёта.
Напоминаем, если показания электросчётчика не передавать, то плата будет рассчитываться исходя из среднемесячного расхода, а в случае истечения предельного срока или невозможности определения среднемесячного расхода — на основании утвержденных нормативов.