«Алтайэнергосбыт» отключил более 4000 бытовых абонентов-неплательщиков за электроэнергию

АО «Алтайэнергосбыт» в соответствии с действующим законодательством вправе приостановить или ограничить подачу электроэнергии, если задолженность превышает два ежемесячных размера платы за электроэнергию, рассчитанную исходя из норматива энергопотребления и тарифа, действующего на дату отключения. Норматив определяется с учётом количества комнат в помещении, числа проживающих, наличия электроплиты и электрического водонагревателя.

Практика показывает, что своевременно вносить плату за потреблённый ресурс в большинстве случаев значительно дешевле, чем накапливать долги, ведь в последствии придётся оплатить не только задолженность за электроэнергию, но и пени, а также расходы за введение ограничения и возобновление подачи ресурса. Пени за первый месяц просрочки не начисляются. За последующие же два месяца неуплаты пени (начиная с 31 дня просрочки) начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, что соответствует 8,8% годовых. С 91-го дня просрочки размер пени уже исходя из 1/130 ставки рефинансирования (20,4% годовых).*

Согласно изменениям, в законодательстве РФ, у компании имеется возможность приостанавливать подачу электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика. Таковым признаётся: вручение предупреждения (уведомления) потребителю-должнику под расписку или направления по почте заказным письмом (даже если адресат отказался от получения), а также путём включения в платёжный документ (квитанцию) текста соответствующего предупреждения, передача потребителю уведомления посредствам СМС -сообщения, телефонного звонка с записью разговора, через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Тех, кто не внимает предупреждениям, ждёт судебное разбирательство — взыскание долгов в упрощённом приказном порядке. В качестве мер принудительного взыскания применяется ограничение выезда за рубеж, наложение ареста на имущество и банковские счета должников. Компания вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к трудностям в получении кредиторов для потребителей — должников.

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