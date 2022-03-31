«Алтайэнергосбыт» ответил на 5 часто задаваемых вопросов об электронных квитанциях

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Как подписаться?

Подключить удобную опцию можно в личном кабинете клиента (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (www.altaiensb.com) или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в ЛКК.

Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».