31 марта
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт» ответил на 5 часто задаваемых вопросов об электронных квитанциях

  1. Что такое электронная квитанция?
  2. Как подписаться?
  3. Вместо потерянной бумажной квитанции мне пришлют новую, а где я буду искать электронную?
  4. Я использую автоплатёж, зачем мне электронная квитанция?
  5. Бумажная квитанция нужна в качестве подтверждения об оплате?

Более 35 тыс. клиентов «Алтайэнергосбыта» уже отказались от бумажных счетов за электроэнергию в пользу электронных квитанций. Но ещё остаются абоненты, которые до сих пор сомневаются: будет ли онлайн-квитанция полноценной заменой бумажной?

Гарантирующий поставщик электроэнергии ответил на самые распространённые вопросы жителей по данной теме.

1
Что такое электронная квитанция?

Электронная квитанция — это полноценная квитанция на оплату электроэнергии. Визуально она ничем не отличается от бумажной, только приходит не в почтовый ящик, а на электронную почту или в личный кабинет клиента.

2
Как подписаться?

Подключить удобную опцию можно в личном кабинете клиента (ЛКК) на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» (www.altaiensb.com) или в приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Play Market или App Store. Зарегистрированным пользователям достаточно оставить в ЛКК согласие на получение счетов по e-mail. Новым — предварительно необходимо пройти простую процедуру регистрации в ЛКК.

Также отказаться от бумажного аналога можно, направив на электронный адрес компании (subscribe@altaiensb.com) письмо, указав в нём номер лицевого счёта и контактный телефон клиента в следующем виде:

Номер лицевого счёта (только цифры)/пробел/телефон для связи (если стационарный, указать код населённого пункта).

После этого платёжный документ будет приходить на тот электронный адрес, с которого клиент направил письмо в адрес АО «Алтайэнергосбыт».

3
Вместо потерянной бумажной квитанции мне пришлют новую, а где я буду искать электронную?

За новым бумажным документом придётся идти в компанию самому. А если вы случайно удалили электронную квитанцию, то её можно повторно скачать в личном кабинете клиента.

4
Я использую автоплатёж, зачем мне электронная квитанция?

При использовании автоплатежа бумажная квитанция тем более не нужна. Контролировать начисления удобно с помощью личного кабинета клиента на сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». А отказавшись от бумажной квитанции, вы внесёте вклад в сохранение экологии и сможете «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях. Для участия в экопроекте Группы «Интер РАО» — «Каждое дерево на счету» нужно подписаться на электронную квитанцию, получить на e-mail уникальный код и направить его в личные сообщения группы «ВКонтакте». После этого именное диджитал-дерево будет «красоваться» на виртуальной аллее.

5
Бумажная квитанция нужна в качестве подтверждения об оплате?

Не нужна, так как подтверждением является чек. Он выдаётся при оплате в любом случае, при онлайн-оплате он направляется в электронном виде на e-mail.

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