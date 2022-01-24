Алтайэнергосбыт: полезная привычка, которая сделает жизнь проще

Обычно каждый из нас начинает новый год с планов на будущее, даёт себе обещания на предстоящий год. «Алтайэнергосбыт» предлагает полезную привычку, которую стоит ввести в 2022-ом, — взять за правило пользоваться личным кабинетом клиента (ЛКК).