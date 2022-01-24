Алтайэнергосбыт: полезная привычка, которая сделает жизнь проще

Зарегистрировавшись в сервисе, абоненты «Алтайэнергосбыта» смогут решить практически все вопросы, связанные с компанией:
- Быстро и удобно передавать показания счётчика;
- Оплачивать энергоресурс;
- Заботиться об экологии с переходом на электронные квитанции;
- Контролировать начисления и оплаты;
- Консультироваться со специалистами компании;
- Заказывать энергосервисные услуги и многое другое.
ЛКК функционирует на официальном сайте «Алтайэнергосбыта» и в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно на платформах AppStore и GooglePlay).