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Алтайэнергосбыт: полезная привычка, которая сделает жизнь проще

Обычно каждый из нас начинает новый год с планов на будущее, даёт себе обещания на предстоящий год. «Алтайэнергосбыт» предлагает полезную привычку, которую стоит ввести в 2022-ом, — взять за правило пользоваться личным кабинетом клиента (ЛКК).

ЛКК делает жизнь проще.
ЛКК делает жизнь проще.
Источник фото: СС0 / предоставлено АО «Алтайэнергосбыт»

Зарегистрировавшись в сервисе, абоненты «Алтайэнергосбыта» смогут решить практически все вопросы, связанные с компанией:

  1. Быстро и удобно передавать показания счётчика;
  2. Оплачивать энергоресурс;
  3. Заботиться об экологии с переходом на электронные квитанции;
  4. Контролировать начисления и оплаты;
  5. Консультироваться со специалистами компании;
  6. Заказывать энергосервисные услуги и многое другое.

ЛКК функционирует на официальном сайте «Алтайэнергосбыта» и в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступно на платформах AppStore и GooglePlay).

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