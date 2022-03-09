«Алтайэнергосбыт» предлагает простые способы оплатить счета за свет

У «Алтайэнергосбыта» есть восемь способов для оплаты электроэнергии. Один из самых удобных — сервис «Оплатить квитанцию онлайн».

Для оплаты зайдите на сайт «Алтайэнергосбыта» и в правом углу выберете оранжевую кнопку с названием сервиса. После этого введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».

Также популярностью у клиентов пользуется личный кабинет клиента. Он доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить пять минут на регистрацию.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, оплачивать потреблённый ресурс следует до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

Со всеми доступными способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Оплата электроэнергии»