9 марта -16°C
﻿
Потребитель
19

«Алтайэнергосбыт» предлагает простые способы оплатить счета за свет

АО «Алтайэнергосбыт»

У «Алтайэнергосбыта» есть восемь способов для оплаты электроэнергии. Один из самых удобных — сервис «Оплатить квитанцию онлайн».

Для оплаты зайдите на сайт «Алтайэнергосбыта» и в правом углу выберете оранжевую кнопку с названием сервиса. После этого введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».

Также популярностью у клиентов пользуется личный кабинет клиента. Он доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить пять минут на регистрацию.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, оплачивать потреблённый ресурс следует до 10 числа месяца, следующего за расчётным.

Со всеми доступными способами оплаты электроэнергии можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Оплата электроэнергии»

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость