«Алтайэнергосбыт» предлагает простое решение коммунальных вопросов

Чтобы после отпуска у вас остались только яркие летние фотографии и красивый загар, а не долги за свет в квитанции, не забывайте своевременно оплачивать счета. С онлайн-сервисами «Алтайэнергосбыта» сделать это можно круглосуточно и в любой точке мира, где доступен интернет.

Личный кабинет клиента пользуется особой популярностью у абонентов «Алтайэнергосбыта». Он функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить пять минут на регистрацию.

Есть способ оплатить счета и без регистрации. Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».

Зайдите на сайт; На главной странице сайта нажмите на большую оранжевую кнопку с названием сервиса; Введите номер лицевого счета , сумму к оплате , e-mail ( чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».

Электроэнергия оплачена и вам не грозят проблемы с долгами!