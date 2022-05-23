23 мая
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт» предлагает простое решение коммунальных вопросов

Чтобы после отпуска у вас остались только яркие летние фотографии и красивый загар, а не долги за свет в квитанции, не забывайте своевременно оплачивать счета. С онлайн-сервисами «Алтайэнергосбыта» сделать это можно круглосуточно и в любой точке мира, где доступен интернет.

Дистанционные сервисы.
Дистанционные сервисы.
АО «Алтайэнергосбыт»

Личный кабинет клиента пользуется особой популярностью у абонентов «Алтайэнергосбыта». Он функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить пять минут на регистрацию.

Есть способ оплатить счета и без регистрации. Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».

  1. Зайдите на сайт;
  2. На главной странице сайта нажмите на большую оранжевую кнопку с названием сервиса;
  3. Введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».

Электроэнергия оплачена и вам не грозят проблемы с долгами!

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