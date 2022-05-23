«Алтайэнергосбыт» предлагает простое решение коммунальных вопросов

Личный кабинет клиента пользуется особой популярностью у абонентов «Алтайэнергосбыта». Он функционирует на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.
Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить пять минут на регистрацию.
Есть способ оплатить счета и без регистрации. Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».
- Зайдите на сайт;
- На главной странице сайта нажмите на большую оранжевую кнопку с названием сервиса;
- Введите номер лицевого счета, сумму к оплате, e-mail (чтобы получить чек об оплате на электронную почту), данные банковской карты и нажмите «ОК».
Электроэнергия оплачена и вам не грозят проблемы с долгами!