«Алтайэнергосбыт» рассказал о способах провести лето без коммунальных забот

Сервис функционирует на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступны на платформах App Store и Google Play).
После регистрации вам будут доступны:
- Оплата счетов;
- Передача показаний счётчика;
- Подписка на электронный счёт;
- Контроль истории начислений и оплат;
- Заказ энергосервисных услуг и многое другое.
Кроме того, сервис напомнит о том, что оплатить квитанцию нужно до 10 числа месяца следующего за расчётным, а передать показания счётчика — не позднее 25 числа.