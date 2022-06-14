14 июня
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Потребитель

«Алтайэнергосбыт» рассказал о способах провести лето без коммунальных забот

Лето — пора отпусков, когда хочется забыть обо всём и просто наслаждаться отдыхом. Но не стоит забывать о своевременной оплате электроэнергии и передаче показаний счётчика. А чтобы не обременять себя этими заботами, «Алтайэнергосбыт» предлагает клиентам воспользоваться «Личным кабинетом клиента» (ЛКК).

АО «Алтайэнергосбыт»

Сервис функционирует на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» (доступны на платформах App Store и Google Play).

После регистрации вам будут доступны:

  • Оплата счетов;
  • Передача показаний счётчика;
  • Подписка на электронный счёт;
  • Контроль истории начислений и оплат;
  • Заказ энергосервисных услуг и многое другое.

Кроме того, сервис напомнит о том, что оплатить квитанцию нужно до 10 числа месяца следующего за расчётным, а передать показания счётчика — не позднее 25 числа.

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