«Алтайэнергосбыт» разъясняет, как влияет отсутствие показаний прибора учета на данные в квитанции

Участились случаи обращения абонентов в АО «Алтайэнергосбыт» с вопросом, почему возникают расхождения между данными в квитанции и фактическими показаниями прибора учёта электроэнергии. Гарантирующий поставщик разъясняет, с чем связана такая ситуация.

Передача показаний показаний прибора учета. АО «Алтайэнергосбыт»

Ежемесячно «Алтайэнергосбыт» в соответствии с действующими Правилами предоставления коммунальных услуг* формирует и направляет потребителям платёжные документы на оплату коммунальной услуги «электроснабжение», в которых указано в том числе начисление и сумма, подлежащая оплате за истёкший расчётный период.

Если в течение отчётного месяца (не позднее 25-го числа) потребителем или контролёром сетевой или энергоснабжающей компании зафиксированы и предоставлены в АО «Алтайэнергосбыт» показания прибора учёта, то максимальные из полученных показаний будут учтены при формировании начисления за отчётный период и, соответственно, отражены в платёжном документе.

Если у АО «Алтайэнергосбыт» отсутствует информация о показаниях счётчика за отчётный месяц, то соответствующая информация в платёжном документе отсутствует. При этом формирование начисления производится расчётным способом, предусмотренным действующим законодательством. В данном случае расчёт размера платы производится исходя из среднемесячного объёма потребления, рассчитанного на основании объёмов потребления по показаниям прибора учёта предыдущих периодов. Когда нет возможности рассчитать среднемесячный объём потребления — исходя из утверждённых нормативов потребления ресурса.

При поступлении в АО «Алтайэнергосбыт» информации о показаниях приборов учёта после нескольких периодов формирования начисления расчётным способом в квитанции отражаются текущие показания счётчика, а также сумма начисления и перерасчёт, выполненный за периоды, начисление в которых проведено расчётными способами.

Во избежание начислений расчётными способами «Алтайэнергосбыт» рекомендует потребителям ежемесячно передавать сведения о показаниях прибора учёта не позднее 25-го числа текущего месяца.

Для удобства клиентов компания предлагает различные дистанционные способы для передачи показаний счётчика: По телефону контактного центра: 8−800−350−5566 ( звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов);

звонок бесплатный с мобильных и стационарных телефонов); Личный кабинет клиента (ЛКК) для физических лиц , действующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания на платформах AppStore и GooglePlay по запросу «Алтайэнергосбыт»;

(ЛКК) для физических лиц действующий на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания на платформах AppStore и GooglePlay по запросу «Алтайэнергосбыт»; сервис «Передача показаний приборов учёта электроэнергии» на главной странице сайта АО «Алтайэнергосбыт»;

на главной странице сайта АО «Алтайэнергосбыт»; электронная почта energo@altaiensb.com . Необходимо указать в теме письма сообщение в следующем формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>;

. Необходимо указать в теме письма сообщение в следующем формате: <Лицевой счёт абонента><Пробел><Показания>; sms-сообщение на мобильный номер +7 9037672204 в формате: <Лицевой счёт абонента> <Пробел><Показания>.

Возможности официального сайта компании и личного кабинета клиента позволяют быстро и в любое удобное время оплачивать счета за электроэнергию. «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с действующим законодательством граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным.