«Алтайская бельевая компания» переехала по новому адресу

«Алтайская бельевая компания» с большой радостью ждет покупателей по новому адресу: ул. Ползунова, 47Б

И объявляет «Чёрную пятницу» до конца ноября: весь ассортимент склада по оптовым ценам!

Белье, домашний трикотаж, одежда, колготки, носки для всей семьи, оптом и в розницу.

Вы можете приобрести белье популярных брендов: Milavitsa, Aveline, «Новое время» и др. Большой выбор белья на нестандартные размеры.

Широкий ассортимент домашнего трикотажа прямо с фабрик: Mado, Rash, «Лотос» и др. Размеры от 44 до 68! Детская одежда Лунева, Let’s go и белье Baykar на любой возраст. Мужской ассортимент Pantelemone и Let’s go.

«Чёрная пятница» стартует с 19 по 26 ноября включительно, на весь ассортимент действуют оптовые цены.

Успейте приобрести подарки к Новому году по выгодным ценам!

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте alt-bk.ru или прийти к нам в магазин на ул. Ползунова, 47Б.

«Алтайская бельевая компания»

Адрес: г. Барнаул, ул. Ползунова, 47Б, 2 этаж

Телефон: 8−933−160−5262

Сайт: alt-bk.ru

Почта: info@alt-bk.ru

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