Алтайские жители задолжали около полутора миллионов рублей за незаконное использование электроэнергии

Более 200 дел об административных правонарушениях заведено в этом году в органах внутренних дел Алтайского края по фактам бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии юридическими и физическими лицами.

За девять месяцев специалистами филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» составлено более 400 актов незаконного потребления электроэнергии. Некоторые жители региона раскаиваются, оплачивают долги добровольно и больше не повторяют ошибок, а иногда вопрос находит решение лишь в судебном порядке. Судами к административной ответственности привлечено более 170 человек. Они обязаны выплатить более полутора миллионов рублей за незаконное использование энергоресурсов.

Например, недавно Ребрихинским районным судом было решено взыскать с жителя села Подстепное более 120 тысяч рублей за бездоговорное потребление электроэнергии.

В качестве подтверждения факта хищения электроэнергии в суд был представлен акт о бездоговорном потреблении энергоресурсов. Документ был составлен при проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства в январе этого года. Тогда сотрудники «Алтайэнерго» и обнаружили наброс провода на линию электропередачи 0,4 кВ, иными словами — зафиксировали факт несанкционированного подключения к электросетям и бездоговорного пользования электроэнергией. Стоит отметить, что этот потребитель был отключен от электроснабжения за долги. Но вместо того, чтобы рассчитаться, он пошел на повторное нарушение закона. Объем незаконно потребленной электроэнергии жителя Подстепного составил более 40 тысяч киловатт/часов. По утвержденной постановлением Правительства РФ системе расчетов для подобных случаев, гражданин обязан выплатить 124 тысячи рублей долга и административный штраф — 10 тысяч рублей. Безусловно, расчет потребленной законным путем электроэнергии был бы несравнимо меньше.

«Алтайэнерго» напоминает, что незаконное потребление электроэнергии и несанкционированное вмешательство в работу электросетевого оборудования приводит к несчастным случаям, судам и штрафам. Если вам стали известны случаи самовольного подключения к линиям электропередачи, сообщите об этом по телефону горячей линии: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный, конфиденциальность гарантирована).