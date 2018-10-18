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Алтайский филиал Россельхозбанка проведет акцию «День приема монет от населения»

С 23 по 25 октября 2018 года на территории Алтайского края и с 22 по 26 октября 2018 года на территории Республики Алтай по инициативе Центрального банка Российской Федерации будет проходить акция «День приема монет от населения».

В Алтайском филиале Россельхозбанка жители региона смогут обменять монеты на банкноты и юбилейные монеты Банка России. При обмене монет на сумму до 1000 рублей возможно получение юбилейных монет на сумму не более 50 рублей. При обмене на сумму свыше 1000 рублей, возможно получение юбилейных монет на сумму не более 100 рублей и памятной банкноты Банка России образца 2018 года номиналом 100 рублей, посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года.

Обмен монет в Алтайском филиале Россельхозбанка будет осуществляться в офисах Банка по следующим адресам:

  • Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 80-б
  • Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68
  • Республика Алтай, с. Онгудай, ул. Советская, 73
  • Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Cоветская, 52/4

Организатор акции: АО «Россельхозбанк». Подробную информацию о правилах проведения акции можно узнать по телефону: (3852) 53−89−33

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