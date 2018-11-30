Алтайский госсектор увеличил потребление мобильного интернета в полтора раза

Клиенты «МегаФона» из госсектора в Алтайском крае увеличили потребление услуги мобильного интернета на 50% за 2018 год. Это произошло благодаря росту проникновения гаджетов с 4G (LTE) и систем автоматического сбора информации (датчиков).

Доля устройств с поддержкой LTE в алтайском госсекторе за год выросла на 14% и составила 37% от всех мобильных гаджетов у этой категории клиентов. Самые популярные устройства — смартфоны, их доля 50%. А USB-модемы и разные промышленные устройства для передачи данных составляют 13%, на них приходится свыше 30% от общего объема трафика.

Владимир Гаврилов,

руководитель по развитию интеграционных проектов Сибирского «МегаФона»:

Рост интернет-трафика в госсегменте является очевидным следствием внедрения элементов «цифровой экономики» на территории Сибири. Государственные и унитарные предприятия, надзорные и силовые ведомства, лесная охрана и другие организации используют ИКТ-решения в разных областях своей работы — от деловой переписки по защищённым каналам на смартфоне до сбора показаний с различных датчиков и систем видеонаблюдения.

Государственные ведомства все чаще используют в своей работе интернет вещей (IoT/M2M) — технологии, с помощью которых машины обмениваются данными друг с другом через сеть.

По итогам 10 месяцев 2018 года лидером по числу задействованных устройств с интернетом вещей стал Новосибирск (более 250 тыс. устройств), а самый большой рост неголосовых гаджетов в госсекторе продемонстрировал Алтайский край — 20%.

Владимир Гаврилов считает, что развитие интернета вещей будет способствовать дальнейшему росту потребления мобильного трафика среди абонентов из госсектора.