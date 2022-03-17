Алтайский производитель «Легенда жизни» обеспечивает стабильность и баланс

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Почему вода с магнием — эффективный способ восполнить дефицит микроэлемента?

Выпить стакан воды с магнием — простая полезная привычка, которую просто внедрить в свою повседневную жизнь. Таким естественным образом организм получает этот элемент жизни систематически. Это позволяет избежать дефицита магния. Приведём простой пример. Все точно также, как и с едой. Перед вами суточная порция еды: съесть всю порцию сразу или распределять равномерно в течении дня. Как полезнее? Мы все знаем правильный ответ.

В период эмоциональной турбулентности — обеспечьте себе стабильность и баланс.