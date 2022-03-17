Алтайский производитель «Легенда жизни» обеспечивает стабильность и баланс

«Легенда жизни» — местная компания, которая работает на региональном рынке. Естественно, общая инфляция, рост цен на расходные материалы коснулись компании, но собственные источники воды из артезианских скважин, развитая производственная база обеспечивают финансовую стабильность компании. Более того, предприятие готово увеличить объемы производства и на днях представило новый продукт.
«Мы подумали, как в сложившихся условиях можем поддержать своих клиентов, ведь наша ценность — забота о здоровье человека. Специалисты изучили потребности организма в стрессовых ситуациях и разработали новинку — воду с магнием», — говорит главный специалист по качеству «Легенды жизни» к.х.н. Ольга Варнавская.
Часто дефицит магния проявляется в виде раздражительности и усталости — состояний, которые значительно снижают качество жизни, причем не только у взрослых, но и у детей. Также организм сигнализирует о дефиците данного элемента и другими симптомами:
- тревога, спазмы, судороги;
- учащенное сердцебиение, покалывание в руках и ногах, онемение;
- бессонница, раздражительность, головные боли;
- частая смена настроения и хроническая усталость.
По словам Ольги Громовой, профессора, консультанта Российского отделения Международного института микроэлементов ЮНЕСКО, от 25 до 40% современных людей испытывают скрытый или явный дефицит магния.
Главные «пожиратели» магния — стресс и физическая нагрузка, но есть и другие причины, провоцирующие недостаток макроэлемента.
- Стресс: по данным Минздрава, около 80% жителей России испытывают стресс — острый или хронический.
- Постковидный синдром: специалисты Сеченовского медицинского университета провели в 2021 году исследование и выявили, что при коронавирусной инфекции из организма выводятся калий и магий, создавая дефицит макроэлементов в организме.
- Питание: большое количество сладких газированных напитков, кофе несколько раз в день, фаст — фуд и полуфабрикаты. Все эти продукты не то что бедны магнием, но и способствуют его интенсивной потере в организме
- Вредные привычки: злоупотребление алкоголем негативно сказывается на содержании магния в организме.
- Физический труд: перенапряжение мешает естественному восполнению необходимых макро- и микроэлементов.
Выпить стакан воды с магнием — простая полезная привычка, которую просто внедрить в свою повседневную жизнь. Таким естественным образом организм получает этот элемент жизни систематически. Это позволяет избежать дефицита магния. Приведём простой пример. Все точно также, как и с едой. Перед вами суточная порция еды: съесть всю порцию сразу или распределять равномерно в течении дня. Как полезнее? Мы все знаем правильный ответ.
В период эмоциональной турбулентности — обеспечьте себе стабильность и баланс.
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