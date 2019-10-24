АО «Алтайэнергосбыт» предлагает принять участие в акции «Начни зиму без долгов и выиграй приз!», в рамках которой среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, дисконтные карты на электротехническую продукцию, предоставляющие скидку 20%).

Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за ноябрь не позднее 30 ноября 2019 года.

Розыгрыш будет проведён в г. Барнауле в присутствии СМИ и общественности 30 января 2020 года. Победители будут проинформированы о выигрыше сотрудниками компании и смогут получить призы в ближайшем клиентском офисе АО «Алтайэнергосбыт».

Валерий Нагорнов,

генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт»:

Наша компания ежегодно проводит акцию для своих клиентов. В этот раз мы организовали её в ноябре. Выполнив обязательства по оплате электроэнергии, абоненты получат возможность выиграть ценные призы. Стоит отметить, что количество клиентов растёт и мы рады поощрить их добросовестное поведение.

Погасить долги за электроэнергию и внести авансовый платёж за ноябрь 2019 года можно любым удобным способом:

с помощью банковской карты в сервисе «Личный кабинет клиента» на корпоративном сайте АО «Алтайэнергосбыт», а также в мобильных приложениях сервиса , доступных для скачивания в Play Market и Apple Store;

доступных для скачивания в Play Market и Apple Store; через отделения и устройства самообслуживания ПАО «Сбербанк», а также с помощью электронного сервиса «Сбербанк Онлайн»;

через отделения иных банков , осуществляющих приём платежей через Систему «Город»;

осуществляющих приём платежей через Систему «Город»; через отделения АО «Почта России»;

в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт»;

в пунктах приёма платежей ООО «Телекомсервис» ( Республика Алтай).

Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Начни зиму без долгов и выиграй приз»

Акция «Начни зиму без долгов и выиграй приз!» распространяется на всех граждан — потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай, находящихся на обслуживании у АО «Алтайэнергосбыт», кроме сотрудников АО «Алтайэнергосбыт». Участниками розыгрыша призов становятся абоненты, не имеющие долгов или погасившие долги перед Обществом за электроэнергию за предыдущие периоды (включая пеню) и внёсшие авансовый платёж за электроэнергию за ноябрь 2019 г. не позднее 30 ноября 2019 г.

Общие сроки проведения акции: с 10.10.2019 г. по 16.03.2020 г.

Подведение итогов акции: Подведение итогов акции производится путём розыгрыша призов и определения победителей акции между абонентами-участниками, выполнившими условия акции. Розыгрыш будет проведён в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности 30.01.2020 г.

Розыгрыш призов будет производиться путём использования интернет — генератора случайных чисел castlots.org/generator-sluchajnyh-chisel/. Он сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентов — участников розыгрыша (выполнивших условия акции).

Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте Общества www.altaiensb.com до 05.02.2020 г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов — победителей акции.

Всего разыгрывается 509 призов: 35 предметов бытовой техники; 24 набора светодиодных ламп; 450 дисконтных карт, дающих право на скидку 20% на электротехническую продукцию, реализуемую Обществом (сумма чека не должна превышать 10 000 рублей, скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях).

Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призёров при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 06.02.2020 г. по 10.03.2020 г.

Подробная информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — на сайте АО «Алтайэнергосбыт».