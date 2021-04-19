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Апартаменты с бассейном в Сочи GP2301

Каждому человеку, желающему отдохнуть в Сочи, понадобится достойный вариант размещения.

Лето. Бассейн. Отдых.
Лето. Бассейн. Отдых.
СС0

Новые элитные апартаменты с собственным подогреваемым бассейном и закрытой территорией GP2301 – оптимальный вариант. Бронируйте на сайте https://gp2301.ru/. Можно снять апартаменты на сутки в Сочи или на длительный период. При бронировании от 7 ночей предусмотрены скидки на сайте.

Hi-Tech House в Сочи GP2301 находятся в экологически чистом и зеленом районе города Сочи. Это оптимальный выбор для людей, которые ценят развитую инфраструктуру и современные ландшафтные стили. Вас, непременно, порадует активный городской ритм курортного города, атмосфера незабываемого веселья и расслабляющего отдыха.

Комфортное размещение в GP2301 даёт вам огромное преимущество, которое заключается в одной из лучших локаций вашего места отдыха. Летний и зимний отдых с детьми или в компании веселых друзей будет наполнен радостью.

Основные удобства, доступные для всех гостей GP2301 в Сочи:

  • 2 открытых бассейна с подогревом 28−320С.
  • Безопасная детская площадка.
  • Паркинг для гостей.
  • Ежедневная уборка комплекса.
  • Прачечная работает в режиме 24/7.
  • Индивидуальная сеть Wi-Fi.

Для вашего удобства на нашем сайте доступна он-лайн камера, посредством которой можно осмотреть территорию комплекса. Каждый выбранный вами вариант размещения обустроен в полном соответствии с инновационными технологиями.

Если для вас главным критерием выбора жилья является развитая инфраструктура и высокий уровень сервиса, который способствует максимально комфортному пребыванию в курортном городе, тогда стоит обратить внимание на современный комплекс апартаментов с бассейном и панорамными окнами в Сочи

Территория GP2301 закрыта и находится под видеонаблюдением. Установлена электронная система доступа. Вас порадует высокое качество отделки по авторскому проекту. Разнообразит ваш досуг и облегчит поиск необходимой информации доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.

Если у вас возникнет желание разнообразить свой отдых активным времяпрепровождением, то вам подскажут необходимую информацию, которая касается:

  • увлекательного катания на волнах;
  • прыжков с тарзанки;
  • поездки на автодром или Красную поляну;
  • разнообразных экскурсионных туров.

Комплекс GP2301 в Сочи располагается на закрытой территории с подогревающимися круглогодичными бассейнами (температура воды 28−32С). Панорамные окна являются одной из изюминок нашего дома.

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