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Основные удобства, доступные для всех гостей GP2301 в Сочи: 2 открытых бассейна с подогревом 28−320С.

Безопасная детская площадка.

Паркинг для гостей.

Ежедневная уборка комплекса.

Прачечная работает в режиме 24/7.

Индивидуальная сеть Wi-Fi.

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Территория GP2301 закрыта и находится под видеонаблюдением. Установлена электронная система доступа. Вас порадует высокое качество отделки по авторскому проекту. Разнообразит ваш досуг и облегчит поиск необходимой информации доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.

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увлекательного катания на волнах;

прыжков с тарзанки;

поездки на автодром или Красную поляну;

разнообразных экскурсионных туров.

Комплекс GP2301 в Сочи располагается на закрытой территории с подогревающимися круглогодичными бассейнами (температура воды 28−32С). Панорамные окна являются одной из изюминок нашего дома.