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21 апреля традиционно отмечается День местного самоуправления

Накануне этого праздника, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Локтев совместно с администрацией Железнодорожного района организовал чествование лучших активистов территориального общественного самоуправления (ТОС) своего округа.

Александр Локтев.
Александр Локтев.
Фото Олега Богданова

Организаторы мероприятия, проходившего в офф-лайн формате в помещении ТОС Власихинского микрорайона, а также в он-лайн формате в сети интернет, поблагодарили активистов за участие в жизни района, вручили заслуженные награды: благодарственные письма Алтайского краевого Законодательного Собрания, Благодарности Фонда социальных проектов Александра Локтева, а присутствовавшая на мероприятии заместитель главы администрации района Анжела Багаева — благодарности администрации Железнодорожного района.

Участники тепло встречали артистов творческого объединения «Современники», ансамбль Заслуженного работника культуры РФ Александра Михеля, местный коллектив исторического танца, особый интерес вызвала выставка поделок, подготовленная ТОС к мероприятию.

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