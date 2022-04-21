21 апреля традиционно отмечается День местного самоуправления

Организаторы мероприятия, проходившего в офф-лайн формате в помещении ТОС Власихинского микрорайона, а также в он-лайн формате в сети интернет, поблагодарили активистов за участие в жизни района, вручили заслуженные награды: благодарственные письма Алтайского краевого Законодательного Собрания, Благодарности Фонда социальных проектов Александра Локтева, а присутствовавшая на мероприятии заместитель главы администрации района Анжела Багаева — благодарности администрации Железнодорожного района.
Участники тепло встречали артистов творческого объединения «Современники», ансамбль Заслуженного работника культуры РФ Александра Михеля, местный коллектив исторического танца, особый интерес вызвала выставка поделок, подготовленная ТОС к мероприятию.