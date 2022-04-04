АС Финанс помогает и поддерживает одиноких пенсионеров

Кредитный потребительский кооператив « АС Финанс », совместно с благотворительным фондом «Милосердие и благодарность» запустили программу доставки продуктовых наборов для малообеспеченных одиноких пенсионеров «Давай поможем». Список нуждающихся пенсионеров был предоставлен Комплексным центром социального обслуживания населения г. Барнаула.

Начиная с января 2022 года, в Барнауле состоялись ежемесячные доставки продуктовых наборов особо нуждающимся пенсионерам города, предоставленных КПК «АС ФИНАНС» (асфинанс — сбережения. рф). Доставка наборов осуществляется волонтёрами.

Доставка производится в нескольких районах города Барнаула (Центральный, Октябрьский, Индустриальный). Волонтеры получают готовые продуктовые наборы в офисе КПК «АС Финанс», загружают их в личные автомобили и развозят по запланированному маршруту доставки. Оповестить пенсионеров о дате каждой доставки, нам помогают представители Комплексного центра социального обслуживания населения г. Барнаула.

Каждый продуктовый набор содержит приблизительный перечень следующих продуктов: консервы (печень трески, сайра, горбуша, тушеная говядина, свинина, зеленый горошек, кукуруза, фасоль), томатную пасту, макароны, гречку, рис, овсянку, масло растительное, молоко сгущенное, чай, пряники. Общий вес такого набора составляет около 8,8 кг.

Подопечные, получающие наши продуктовые наборы, это одинокие, малообеспеченные пенсионеры, находящие по разным причинам в трудной жизненной ситуации. Наша помощь, является для большинства из них, возможностью хоть немного улучшить качество своей жизни. В процессе доставок, наши волонтеры не только доставляют им продуктовые наборы, но и общаются с ними. Зачастую одиноким пенсионерам даже не с кем поговорить, поэтому общение для них крайне важно.

Каждый из них попал в трудные жизненные обстоятельства и им приходится нелегко. Например, у кого-то из пенсии удерживается 50% судебными приставами для погашения кредитной задолженности, кто-то проживает в восстановленном после пожара доме и/или в одиночку воспитывает внуков, на лечение и содержание которых уходит основная часть пенсии. В зимнее время года значительную часть пенсии отнимают высокие коммунальные платежи.

Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, верит в нас и радуется вместе с нами. Благодаря неравнодушию к судьбам пожилых людей своего города, мы вместе смогли сделать немного счастливее наших подопечных.

Присоединяйтесь к нашему движению неравнодушных лидеров «Жар птица». Помогайте вместе с нами! Помогать — легко!

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