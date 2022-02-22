Автопарк «Алтайэнерго» пополнился новой специальной техникой

Сегодня 17 новеньких автомобилей заступили на «боевое дежурство» в филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго». На обновление автопарка компания направила более 80 миллионов рублей.

Современная спецтехника необходима энергетикам для повседневной работы, а особенно она нужна во время ликвидации последствий непогоды. Во все, даже самые дальние уголки Алтайского края сегодня отправились служебные автомобили, бульдозеры, ТРЭКОЛ, подъемные краны и бурильные машины.



Руководство «Россети Сибирь» уделяет особое внимание укомплектованности филиалов специальной автотехникой. Суровая зима, сложный рельеф — это те условия, с которыми сталкиваются специалисты «Алтайэнерго» в своей повседневной работе. Поэтому энергетики без специальных транспортных средств буквально как без рук.

— Около года назад во время прямого эфира с сотрудниками нашей компании я пообещал подумать о том, каким образом мы можем начать обновление автопарка. И свое слово держу. Вместе с директорами филиалов мы находим возможности изыскать средства на такое техническое перевооружнение. Сейчас в распоряжение филиалов поступает современная отечественная техника — более надежная и безопасная, чем раньше, — отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Новая техника поможет энергетикам быстрее и качественнее справляться с любыми поставленными задачами: ремонт оборудования, строительство новых объектов, технологическое присоединение к сетям новых потребителей, восстановление электроснабжения после непогоды.

Новая спецтехника. Филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго».

— «Россети Сибирь» — это крупнейшая электросетевая компания региона, в зоне ответственности которой более 55 тысяч километров линий электропередачи и больше 300 крупных подстанций. Мы с вами хорошо знаем, что все эти объекты расположены порой в таких труднодоступных местах, что можно только восхититься мастерством, в первую очередь, водителей. Как ловко и быстро, а порой — виртуозно, им удается доставить персонал и материалы к местам проведения работ. Безусловно, большую роль в процессе электроснабжения региона играет своевременное обновление автопарка. — отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Рады и сами водители, которые во время торжественной церемонии передачи спецтехники нетерпеливо и с любовью смотрели на свои новые автомобили.

— Уже не терпится сесть за руль этого красавца, — говорит Михаил Нечунаев, начальник службы механизации ПО ЦЕС филиала «Алтайэнерго». — Автомобиль — это полноценный член коллектива. Водители же проводят с ним на выезде больше времени, чем дома. Очень важно, когда машина современная, надежная и комфортная. Будем следить за новой техникой и беречь, чтобы прослужила как можно дольше.

В течении этого года в помощь персоналу «Алтайэнерго» поступит ещё 27 единиц техники, которые также будут распределены среди всех производственных отделений компании.