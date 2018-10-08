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Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт

С 1 октября Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за ежемесячное обслуживание кредитных карт. Нововведение коснулось всех действующих тарифов: «Ставка 19», «90 даром» и «Мои правила».

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
архива газеты "Амурская правда"

Кроме того, каждый клиент может не только оформить кредитную карту бесплатно, но и пользоваться заемными средствами без процентов до 90 дней. Дополнительный бонус для держателей — кэшбэк 1% за любые покупки, скидки у партнеров клуба АТБ и акции от платежных систем.

Александр Парамонов,
директор банка по розничному бизнесу:

Сегодня кредитные карты вполне заслуженно пользуются высоким спросом среди клиентов банка. Например, льготный период до трех месяцев позволяет комфортно для собственного бюджета вернуть заемные средства и продолжить пользоваться картой по своему усмотрению. Видя такой повышенный интерес на данный продукт, мы решили отменить комиссию за ежемесячное обслуживание по счету. Кредитные карты от Азиатско-Тихоокеанского банка можно по праву считать лучшим решением для тех, кто любит экономить и не переплачивать, совершая даже незапланированные покупки.

Оформить бесплатную кредитную карту можно в любом отделении банка.

Подробнее — www.atb.su

Справка

«Ставка 19»: валюта счёта карты — рубли; срок действия карты — 6 лет; кредитный лимит до 300 000 рублей; процентная ставка 19% годовых; защита электронным чипом — есть; бесплатное мобильное приложение — есть; возврат от суммы покупок — 1%.

«90 даром»: валюта счёта карты — рубли; срок действия карты — 6 лет; кредитный лимит до 300 000 рублей; льготный период до 92 дней по операциям снятия наличных и безналичным расчетам; процентная ставка 29% годовых; защита электронным чипом — есть; бесплатное мобильное приложение — есть; возврат от суммы покупок — 1%.

«Мои правила»: Валюта счёта карты — рубли; срок действия карты — 6 лет; кредитный лимит до 700 000 рублей; процентная ставка 28% годовых; защита электронным чипом — есть; бесплатное мобильное приложение — есть; возврат от суммы покупок — 7%.

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