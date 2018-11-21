Предприятия краевой столицы активно поддерживают инициативу участия в традиционных зимних распродажах, которые стартуют в так называемую «Черную пятницу» — 23 ноября. Как стало известно altapress.ru, еще одним участником популярной акции стал комплекс традиционных общественных бань « Центральные бани ».

В «Центральных банях» горячая распродажа стартует 22 и 23 ноября — в эти дни входной билет для посетителей банного комплекса будет стоить всего 300 рублей.

Посетить настоящую сибирскую парную, окунуться в бассейн, принять снежную ванну, оценить вкус русской кухни и алтайского травяного чая можно будет с 13.00 до 00.00. В выходные дни «Центральные бани» работают с 09.00 до 00.00.

В начале каждого часа в будние дни с 17.00 до 23.00 и в выходные дни с 13.00 до 23.00 проходит программа коллективного парения. Это целый банный ритуал — когда профессиональный пармейстер готовит отвар из алтайских трав, кореньев и эндемиков, который поддают в раскалённую печь!

Напомним, парная в комплексе «Центральные бани» спроектирована кандидатом технических наук, инженером-физиком Владимиром Ляховым. В отделке парной использованы элитные породы сибирских и хвойных пород: осина, кедр, лиственница, а многоуровневая система полков позволяет комфортно разместить в парной до 50 ценителей русской традиционной бани.

Комплекс традиционных общественных бань «Центральные бани». Евгений Петров

Печь в «Центральных банях» также особенная — ее аналоги смонтированы только в Уфе, Махачкале и Санкт-Петербурге. В конструкции печи использовано несколько видов кирпича и более 7 тонн чугуна, который нагревается до температуры свыше 650 градусов.