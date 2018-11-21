В «Центральных банях» горячая распродажа стартует 22 и 23 ноября — в эти дни входной билет для посетителей банного комплекса будет стоить всего 300 рублей.
Посетить настоящую сибирскую парную, окунуться в бассейн, принять снежную ванну, оценить вкус русской кухни и алтайского травяного чая можно будет с 13.00 до 00.00. В выходные дни «Центральные бани» работают с 09.00 до 00.00.
Это целый банный ритуал — когда профессиональный пармейстер готовит отвар из алтайских трав, кореньев и эндемиков, который поддают в раскалённую печь!
Напомним, парная в комплексе «Центральные бани» спроектирована кандидатом технических наук, инженером-физиком Владимиром Ляховым. В отделке парной использованы элитные породы сибирских и хвойных пород: осина, кедр, лиственница, а многоуровневая система полков позволяет комфортно разместить в парной до 50 ценителей русской традиционной бани.
Печь в «Центральных банях» также особенная — ее аналоги смонтированы только в Уфе, Махачкале и Санкт-Петербурге. В конструкции печи использовано несколько видов кирпича и более 7 тонн чугуна, который нагревается до температуры свыше 650 градусов.
Подробную информацию и график работы узнавайте:
- на официальном сайте комплекса: www.central-bani.ru
- странице Instagram