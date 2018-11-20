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Банк Акцепт снижает комиссию за переводы

Пополняйте свою карту и карты любых банков с комиссией всего 1%! Услуга доступна на главной странице банка по кнопке «Перевод с карты карту».

Банк Акцепт снижает комиссию за переводы.
Банк Акцепт снижает комиссию за переводы.
Скриншот сайта www.akcept.ru

Также с 9 ноября появилась возможность совершать переводы с карты на карту по номеру карты в Интернет-банке для частных лиц. Услуга доступна в разделе «Новый платеж или перевод» при входе в Интернет-банк через web-версию сайта банка «Акцепт» — «Вход в Интернет-банк». Комиссия составит 1% от суммы перевода на карты любых банков.

Минимальная сумма комиссии для совершения указанных переводов 50 рублей.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru


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