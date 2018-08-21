Банк Акцепт возобновил выдачу кредитных карт

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Кредитная карта удобнее и выгоднее потребительского кредита в том случаеесли заемщик не собирается тратить всю сумму сразу. Процент начисляется на фактическую задолженностьтолько на потраченную суммуобразом реальная переплата становится значительно меньше. Важночто можно пользоваться деньгами банка и не платить проценты — для этого есть беспроцентный период — до 56 дней.

Для клиентов с поступлениями зарплаты и пенсии на счет, открытый в банке, есть еще одна льгота — первый год обслуживания карты 0 рублей.

Лимит кредитования по карте VISA Classic составляет 100 тыс. рублей, по карте VISA Gold 200 тыс. рублей. Ставка от 24,9% годовых.

Есть возможность моментального получения карты, сразу во время первого обращения в банк.



ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» архив ОАО КБ «Акцепт» Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Тел. 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru



Полные условия предоставления Кредитной карты.Кредитная карта — кредит с возобновляемым лимитом кредитования (с выпуском кредитной карты). Возраст заемщика — от 23 до 65 (включительно) на момент окончания срока Кредитного договора; гражданство РФ; постоянная регистрация в регионе присутствия Кредитора не менее 6-и месяцев; общий трудовой стаж — не менее 1 года; трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3-х месяцев для лиц, являющихся: а) сотрудником Кредитора;

б) сотрудником организации, заключившей с Кредитором договор об обслуживании сотрудников организации; в) лицом, получающим заработную плату на счет, открытый у Кредитора, в сумме, не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц, при условии зачисления заработной платы не менее одного раза, которое было не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента; г) лицом, получающим пенсию от Пенсионного фонда Российской Федерации на счет, открытый у Кредитора, при условии, что последнее поступление указанной выплаты было не ранее 30 (тридцати) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента, ЛИБО лицом, получающим выплаты (пенсию) от Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставившим Кредитору копию заявления о выплате пенсии на счет, открытый у Кредитора, которое содержит отметку Пенсионного фонда Российской Федерации о его принятии (далее — пенсионеры); трудовой стаж на последнем месте работы не менее 6-и месяцев — для лиц, имеющих положительную кредитную историю у Кредитора и не подпадающих под иные указанные в настоящем пункте категории клиентов. Кредит не предоставляется индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса. Срок рассмотрения заявки не более 3-х рабочих дней; срок действия кредитного решения — 30 календарных дней. Размер лимита кредитования: минимальный размер лимита кредитования — 20 000 рублей; максимальный размер лимита кредитования:

VISA Classic — 100 000 руб.; VISA Gold — 200 000 руб.; 2) Срок кредитования (возобновляемый лимит кредитования): 24 месяца; 3) Срок действия кредитного договора: 44 месяца; 4) Срок действия карты: неперсонализированные — до 5 лет; персонализированные — 5 лет. Кредит предоставляется в рублях. Базовая ставка 26,9% - применяется при невыполнении условий для льготной процентной ставки согласно условиям Договора. Льготная ставка 24,9% - для лиц, получающих заработную плату или пенсию на счет, открытый у Кредитора, льготная ставка 20% - для сотрудников Кредитора. Льготный период: до 25 числа календарного месяца, следующего за расчетным периодом, включительно. Льготный период распространяется на безналичные операции. Процентная ставка в течение Льготного периода — 0%. При погашении ссудной задолженности по безналичным операциям, проведенным в расчетном периоде, в течение Льготного периода, проценты за пользование кредитом на безналичные операции начисляются по ставке, которая действует на льготном периоде. Иначе — по ставке кредитного договора.

При поступлении денежных средств для исполнения обязательств по Кредитной карте на счет, открытый согласно п.17 настоящих условий, погашается текущая ссудная задолженность, которая была образована ранее остальных. На операции снятия наличных Льготный период не распространяется. Комиссия за годовое обслуживание карты: VISA Classic — 600 руб. в год; VISA Gold — 1990 руб. в год. 1-й год обслуживания первой кредитной карты без взимания комиссии для следующих категорий клиентов: а) сотрудники Кредитора; б) сотрудники организаций, заключивших с Кредитором договор об обслуживании сотрудников организации; в) клиенты, получающие заработную плату на счет, открытый у Кредитора, в сумме, не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц, при условии зачисления заработной платы не менее одного раза, которое было не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента; г) клиенты, получающие пенсию от Пенсионного фонда Российской Федерации на счет, открытый у Кредитора, при условии, что последнее поступление указанной выплаты было не ранее 30 (тридцати) дней до даты подписания Заемщиком Анкеты клиента, ЛИБО клиенты, получающие выплаты (пенсию) от Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставившие Кредитору копию заявления о выплате пенсии на счет, открытый у Кредитора, которое содержит отметку Пенсионного фонда Российской Федерации о его принятии (далее — пенсионеры). Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (далее — ПВН) и кассах Кредитора: 3,9% (не менее 300 руб.); Комиссия за выдачу наличных денежных средств в пунктах выдачи наличных (ПВН) и кассах третьих банков: 4,9% (не менее 400 руб.); Перевод со счета, открытого для учета операций с использованием кредитной карты: 3,9% (не менее 300 руб.). Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита — 20,625% - 27,637%. Платежный период: в течение 25 дней после окончания Расчетного периода. При просрочке уплаты МОП расходные операции со Счета Кредитной карты блокируются до полного погашения просроченной задолженности. Разблокировка производится, если на момент погашения просроченной задолженности совокупный период наличия просроченной задолженности по Кредитной карте за последние 365 дней составил не более 5 (пяти) дней. Гашение кредита происходит автоматически при поступлении денежных средств на Счет Заемщика на конец операционного дня Кредитора.