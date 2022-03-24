24 марта
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Банк «Открытие» аккредитовал три новых жилых комплекса в Барнауле

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Алтайского края. В феврале-марте банк аккредитовал еще три строящихся жилых комплекса в Барнауле.

Недвижимость. Новостройки Барнаула.
Недвижимость. Новостройки Барнаула.
altapress.ru

Аккредитацию в столице края получили жилищные комплексы «Петровский» от Группы компаний «ВОТЭТОДОМ», дом по улице Пролетарская, 125 от Строительной компании «ПакПластик» и ЖК «Родные берега», который возводит Группа компаний «Жилищная инициатива».*

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку — уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованных объектах могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

По итогам 2021 года ипотечный портфель банка «Открытие» в Алтайском крае составил 3,7 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в 2020 году. Объем ипотечных выдач при этом увеличился на 20% - до 2 млрд рублей.

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

* Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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