4 октября
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Потребитель

Банк «Открытие» кредитует автодилеров на покупку автомобилей с пробегом

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») запустил новый продукт «Мультибренд АСП» для кредитования дилеров на покупку автомобилей с пробегом.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Программа предусматривает финансирование дилеров путем предоставления возобновляемых кредитных линий на приобретение автомобилей с пробегом (АСП) у физических лиц и организаций с целью их дальнейшей реализации в автосалонах.

Срок финансирования 18 месяцев, период выборки лимита — 12 месяцев. Процентная ставка и сумма лимита определяются индивидуально и зависят от финансовых показателей заемщика. Процедура оценки и анализа автомобилей значительно сокращена за счет использования банком специализированного онлайн-сервиса оценки рыночной стоимости АСП.

«Вторичный авторынок динамично развивается в последние несколько лет и имеет потенциал к дальнейшему росту. Мы оперативно реагируем на потребности наших партнеров и предлагаем уникальный для рынка, надежный инструмент, который позволит сэкономить время и обеспечить финансирование автодилеров на выгодных условиях», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса «Открытие Авто» Анна Гордеева.

В рамках кредитной программы для клиентов предусмотрена только ежемесячная выплата процентов, а оплата основного долга — в конце срока. Возможно досрочное погашение на полную сумму АСП, приобретенного за счет кредитных средств.

Более подробно с условиями продукта «Мультибренд АСП» можно ознакомиться на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»

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