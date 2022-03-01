Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС

C 1 марта держателям карт Opencard и «Всё что надо» банка «Открытие» кешбэк будет начисляться за все покупки без дополнительных условий.

По новым правилам, просто оплачивая покупки пластиковой картой «Открытия», клиенты получат:

увеличенный базовый кешбэк 1,5% за все покупки;

или кешбэк 2% при поддержании статуса «Плюс», 3% при поддержании статуса «Премиум» ( или для держателей кредитной карты «Все что надо»).

Любимые категории

Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали категорию «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта», кешбэк до 5% будет начисляться следующим образом:

1% кешбэка за все покупки + 2% кешбэка за покупки в выбранной категории;

или 4% кешбэка за покупки в выбранной категории при поддержании статуса «Плюс» и 5% — при поддержании статуса «Премиум».

Лимиты по начислению бонусов остаются без изменений: для клиентов без статуса от 150 до 3000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Плюс» — до 5000 бонусных рублей; для клиентов со статусом «Премиум» или держателей кредитной карты «Все что надо» — до 15 000 бонусных рублей.

Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка (https://www.open.ru/mch), для клиентов со статусом «Премиум» — (https://www.open.ru/pch).