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Банк «Открытие»: почти 60% сибиряков имеют действующие кредиты

Более 70% имеющих кредиты жителей СФО ни разу не допускали просрочек. 28% встречались с отказом в кредите из-за кредитной истории. У 57% есть активные кредиты. Лишь 15% сибиряков никогда не брали кредиты. 54% готовы дать доступ к своей кредитной истории работодателю. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Кредит.
Кредит.
СС0.

Лишь 2% опрошенных жителей СФО не знают, что такое кредитная история. При этом никогда не брали кредитов и не имеют кредитной истории 15% опрошенных.

Кредитная история есть у 84% сибиряков. При этом у 57% из них есть и активные кредиты (самая высокая доля по стране), а у 27% все займы на данный момент погашены.

Каждый третий сибиряк (36%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 23% делают это не чаще, чем раз в два-три года. Четверть респондентов проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 17% - регулярно, несколько раз в год.

71% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам. 27% стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 2% признались в регулярных задержках платежей по кредитам.

71% не сталкивался с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 28% есть такой опыт.

У 90% нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории. 46% из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 44% просто не проверяли кредитные истории. 6% исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 4% - когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.

75% не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. 18% получали такие предложения, но отказались. 3% имеют печальный опыт обмана такими мошенниками.

4% находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. 83% не сталкивались с мошенническими кредитами, взятыми на их имя.

Большинство сибиряков (52%) готовы предоставить доступ к своей кредитной историю работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. Еще 2% опрошенных уже предоставили такое согласие. 46% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 13−18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18−65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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